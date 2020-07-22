В Свердловской области на территории заповедника произошел пожар

В Свердловской области на территории заповедника "Денежкин камень" произошел пожар. По данным экспертов, ЧП случилось из-за плохой работы охраны.
Кроме того, люди продолжали посещать заповедник, несмотря на действующий запрет. Это тоже могло стать причиной возгораний, пишет "Ura.ru". Стоит отметить, что впервые о случившемся стало известно 18 июля.
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