В Свердловской области на территории заповедника произошел пожар

В Свердловской области на территории заповедника "Денежкин камень" произошел пожар. По данным экспертов, ЧП случилось из-за плохой работы охраны.

Кроме того, люди продолжали посещать заповедник, несмотря на действующий запрет. Это тоже могло стать причиной возгораний, пишет "Ura.ru". Стоит отметить, что впервые о случившемся стало известно 18 июля.