В Анапе камеры сняли на видео котенка-грабителя

Камеры наблюдения в одном из баров Анапы сняли на видео момент "попытки ограбления" заведения, передает телеканал "360". В роли "налетчика" выступил котенок. На записи видно, как животное бежит с купюрой в зубах. Владелец бара рассказал, что решил приютить бездомного котенка. "Мы его приютили. И вот он, такая дрянь", – пожаловался мужчина. Владелец бара подчеркнул, что до настоящих денег животное не добралось – оно схватило купюры времен СССР.