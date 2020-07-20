В Кургане из-за сильного дождя затопило улицы

В Кургане из-за сильного дождя затопило участки нескольких улиц. О случившемся местные жители сообщили в социальных сетях.
Россияне опубликовали кадры, на которых видно, что людям приходится заходить в воду, чтобы перейти дорогу. Кроме того, из-за дождя была повреждена новая дорога.
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