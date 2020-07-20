В Петербурге пенсионера подозревают в убийстве знакомого

Жителя Санкт-Петербурга подозревают в совершении тяжкого преступления. По данным следователей, пенсионер в состоянии алкогольного опьянения зарезал своего знакомого.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Экспертам предстоит восстановить всю картину произошедшего, передает телеканал "360".
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