В Подмосковье мужчина сжег чужую машину за 1,5 миллиона

Камеры уличного видеонаблюдения сняли, как к припаркованной возле одного из домов на проспекте Боголюбова в подмосковной Дубне машине подошел злоумышленник. Он разбил переднее боковое стекло, облил бензином салон автомобиля и поджег его с помощью самодельного факела, передает сайт "Подмосковье сегодня".
В результате автомобиль стоимостью в полтора миллиона рублей изнутри выгорел полностью. Личность поджигателя удалось установить с помощью записей с камер наблюдения. Им оказался 44-летний москвич. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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