В Подмосковье заметили смерч

Очевидцы стали свидетелем необычного природного явления в окрестностях деревни Доры городского округа Лотошино Московской области, передает сайт "Подмосковье сегодня". Речь идет о смерче. Специалисты отметили, что в регионе с таким приходится сталкиваться не в первый раз. Метеорологи предупредили, что это может быть опасно.