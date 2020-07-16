В Подмосковье заметили смерч

Очевидцы стали свидетелем необычного природного явления в окрестностях деревни Доры городского округа Лотошино Московской области, передает сайт "Подмосковье сегодня". Речь идет о смерче. Специалисты отметили, что в регионе с таким приходится сталкиваться не в первый раз. Метеорологи предупредили, что это может быть опасно.
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