В Тобольске из-за планов поставить поклонный крест разгорелся скандал

Историк, благотворитель и предприниматель Аркадий Елфимов захотел установить в городе Тобольск Тюменской области поклонный крест дружине Ермака. Против прославления русского национального героя и соратников покорителя Сибири выступили представители Национально-культурной автономии сибирских татар, передает URA.ru. Созданный из гранита православный крест весом в пять тонн, по мнению активистов, будит служить напоминанием о насильственном присоединении этих земель. А татары, заявили авторы обращения, "на генном уровне" помнят те страдания, которые им принес казачий атаман.

