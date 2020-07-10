Под Новосибирском ученик убил замдиректора школы

В поселке Смоленский Новосибирской области была обнаружена мертвой заместитель директора школы. Женщину зарезали в собственном доме.
По предварительным данным, убийство совершил ученик, который ночью проник в помещение через открытое окно, передает сайт VSE42.RU. Жертва проснулась и попыталась задержать нарушителя, после чего тот нанес роковой удар.
Выйти на подозреваемого удалось благодаря перчатке и кроссовкам, которые подросток оставил на месте преступления. Он уже признал вину. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.
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