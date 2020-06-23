В жилом доме под Москвой прогремел взрыв

В частном жилом доме в деревне Пехорка возле города Люберцы Московской области взорвался газовый баллон, передает сайт "Подмосковье сегодня". ЧП произошло во время ремонтных работ, специалисты занимались установкой натяжного потолка. Два человека получили ушибы и ожоги. Им была оказана вся необходимая помощь. Само строение не пострадало.
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