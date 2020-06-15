В Петербурге 78-летнего ученого назвали китайским шпионом

Президента Арктической академии наук 78-летнего Валерия Митько обвинили в передаче содержащих гостайну материалов спецслужбам КНР, передает телеканал "360". По версии обвинения, документы о разработках в области гидроакустики и обнаружения подводных лодок, собранные в рамках шпионского задания, пожилой ученый передал во время поездки в Китай.

Адвокат Валерия Митько настаивает, что его подзащитный брал в зарубежные поездки только те бумаги, которые были непосредственно связаны с его научной деятельностью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.