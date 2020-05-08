Есть погибший: под Волгоградом на заводе обрушился потолок

В городе Михайловка Волгоградской области случилось ЧП. В одном из цехов цементного завода рухнул потолок.
По предварительной информации, причиной обрушения стало скопление в перекрытиях клинкера – сырья, из которого изготавливают цемент. Потолок рухнул после того, как в комнату отдыха вошли двое рабочих. Как уточняет RT, один из них успел вовремя выбежать, второй погиб на месте.
Популярные темы форума
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Малышева графиня российская!
Вонь
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Мигранты начинают проявлять криминальную активность
А вот интересно про Виталиночку...? Может она стоит на дезинфекции улиц в перчатках, маске и без трусоff ??
обращение президента
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
Худые или в форме?
Наташа Королева снова уходит к Игорю Николаеву?