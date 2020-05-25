В Петербурге автомобиль насмерть сбил велосипедиста

Утром 25 мая в Санкт-Петербурге случилось страшное ДТП. В Выборгском районе водитель машины Nissan сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков, передает газета "Петербургский дневник". Правоохранители работают на месте происшествия. Выясняются причины и обстоятельства трагедии.