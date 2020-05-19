Есть пострадавший: в Обнинске в научном центре радиологии прогремел взрыв

19 мая в лаборатории филиала научного центра радиологии в Обнинске прогремел взрыв. В результате один из ученых получил ожоги и был госпитализирован.
Как уточняет "Царьград", пожара за взрывом не последовало. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
19 мая в лаборатории филиала научного центра радиологии в Обнинске прогремел взрыв. В результате один из ученых получил ожоги и был госпитализирован.
Как уточняет "Царьград", пожара за взрывом не последовало. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
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