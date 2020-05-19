Под Москвой мужчина в пьяном угаре убил знакомого

Житель подмосковного Пущино убил своего знакомого. Уточняется, что преступление было совершено в состоянии сильного алкогольного опьянения.
По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело. В данный момент подозреваемый задержан, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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