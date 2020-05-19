На Урале поймали вскрывавших банкоматы воров

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые грабили банкоматы. Для совершения преступлений злоумышленники использовали болгарку.
По данным Ura.ru, задержанные проходят подозреваемыми в десятках эпизодов. Им грозит внушительный уголовный срок.
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