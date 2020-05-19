Жители Красноярского края стали свидетелями падения метеорита. Кроме того, случившееся попало на видео.
На опубликованных кадрах запечатлена вспышка, которая медленно гаснет, приближаясь к земле. Исследователи сообщили, что подобное явление бывает крайне редко, пишет РИА ФАН.
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