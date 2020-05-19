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Жители Красноярского края стали свидетелями падения метеорита

прочитано 186 раз

Жители Красноярского края стали свидетелями падения метеорита. Кроме того, случившееся попало на видео.

На опубликованных кадрах запечатлена вспышка, которая медленно гаснет, приближаясь к земле. Исследователи сообщили, что подобное явление бывает крайне редко, пишет РИА ФАН.

Автор: 19 мая 2020, 14:20 Источник: VK.com ✓ Надежный источник

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