Под Москвой палец ребенка застрял в дверном замке

В Балашихе с ребенком произошло ЧП. Маленькая девочка поместила палец в дверной замок, в результате чего он там застрял.
По данным сайта VSE42.RU, пострадавшей понадобилась помощь спасателей. Экспертам удалось освободить ребенка.
В Балашихе с ребенком произошло ЧП. Маленькая девочка поместила палец в дверной замок, в результате чего он там застрял.
По данным сайта VSE42.RU, пострадавшей понадобилась помощь спасателей. Экспертам удалось освободить ребенка.
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