Под Самарой затопило участок трассы М-5 "Урал". ЧП произошло в районе плотины Жигулевской ГЭС.
Движение транспорта там затруднено. По данным телеграм-канала "Говорит Москва"дорогу затопило в связи с резким повышением температуры воздуха и интенсивным таянием снега.
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