В Петербурге приезжий изнасиловал несовершеннолетнюю девушку

Житель Узбекистана изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Уточняется, что мужчина угрожал своей соотечественнице ножом.
Подозреваемого удалось задержать. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет ИА "Невские новости".
Житель Узбекистана изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Уточняется, что мужчина угрожал своей соотечественнице ножом.
Подозреваемого удалось задержать. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет ИА "Невские новости".
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