В Красноярске женщина протащила плачущего внука по земле на поводке (видео)

В Красноярске женщина протащила по земле плачущего маленького ребенка. Случившееся было зафиксировано на видео случайными прохожими.
На обнародованных кадрах видно, как мальчик сопротивляется и кричит. Затем ребенок падает на землю, а бабушка тащит его несколько метров на поводке. По данным ТВ Центра, МВД по Красноярскому краю начали проверку по факту случившегося. Стражи порядка устанавливают личность женщины.
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