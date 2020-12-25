Житель Петербурга обнаружил труп в заброшенном здании

На страшную находку наткнулся житель северное столицы. Известно, что гражданин нашел труп в заброшенном здании.
К месту прибыли правоохранители. По факту случившегося проводится проверка, пишет РИА ФАН.
На страшную находку наткнулся житель северное столицы. Известно, что гражданин нашел труп в заброшенном здании.
К месту прибыли правоохранители. По факту случившегося проводится проверка, пишет РИА ФАН.
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