В Подольске преступники в маске ограбили ломбард на миллион

Вечером 22 декабря в один из ломбардов в подмосковном Подольске вошли трое злоумышленников, чьи лица скрывали медицинские маски. Угрожая работнику заведения пистолетом они похитили 155 тысяч рулей наличными и украшения, передает телеканал "360". Общая сумма ущерба оценивается в более чем миллион рублей. Отметив удачное ограблением выстрелом вверх преступники скрылись.

