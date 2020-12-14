В Югре два автомобиля провалились под лед

В Югре из-за человеческой беспечности произошла трагедия. Сообщается, что трое мужчин на двух машинах решили покататься по льду на водоеме.
В результате этого автомобили пошли ко дну. Спастись удалось лишь одному гражданину, остальные погибли, передает сайт VSE42.RU.
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