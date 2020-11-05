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Погибли люди: неуправляемый автобус влетел в здание университета в Новгороде

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В Великом Новгороде неуправляемый автобус с пассажирами буквально снес легковушку и, не сбавляя скорости, продолжил движение. В какой-то момент он вылетел с проезжей части и протаранил здание главного корпуса Госуниверсистета, передает Пятый канал. Водитель общественного транспорта и один пассажир погибли на месте. Сообщается о десяти пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Автор: 5 ноября 2020, 12:20 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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