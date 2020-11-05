Погибли люди: неуправляемый автобус влетел в здание университета в Новгороде

В Великом Новгороде неуправляемый автобус с пассажирами буквально снес легковушку и, не сбавляя скорости, продолжил движение. В какой-то момент он вылетел с проезжей части и протаранил здание главного корпуса Госуниверсистета, передает Пятый канал. Водитель общественного транспорта и один пассажир погибли на месте. Сообщается о десяти пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
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