Житель Тюмени сломал девушке челюсть за отказ познакомиться

На Рижской улице в Тюмени ранее судимый 22-летний молодой человек напал на 24-летнюю девушку, передает URA.Ru. Полицию вызвал случайный свидетель произошедшего.
Выяснилось, что пострадавшая не была знакома с агрессором. Тот ударил ее по лицу именно за отказ познакомиться. В результате у девушки была сломана челюсть.
По горячим следам нападавшего удалось задержать. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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