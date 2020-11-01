В Мытищах взорвался газовый балон

В Мытищах произошел серьезный инцидент. По данным СМИ, в гараже взорвался газовый баллон.

В результате случившегося обрушилась постройка. Есть информация о том, что под завалами могут находиться люди. Кроме того, обнародованы неподтвержденные данные о том, что погиб один человек.