В Мытищах взорвался газовый балон

В Мытищах произошел серьезный инцидент. По данным СМИ, в гараже взорвался газовый баллон.
В результате случившегося обрушилась постройка. Есть информация о том, что под завалами могут находиться люди. Кроме того, обнародованы неподтвержденные данные о том, что погиб один человек.
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