После крушения самолета в Пензенской области было возбуждено уголовное дело

В Пензенской области открыто уголовное дело после крушения легкомоторного самолета. Экспертам предстоит выяснить, был ли летательный аппарат исправен.
Напомним, что трагедия унесла жизнь мужчины-пилота. К слову, его действия при аварийной ситуации тоже подвергнул тщательному анализу, пишет телеканал "360".
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