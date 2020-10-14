В Екатеринбурге хулиганы бросили бутылку с зажигательной смесью в поликлинику

В Екатеринбурге случился серьезный инцидент. В прессе пишут, что прошлой ночью хулиганы кинули бутылку с зажигательной смесью в здание медицинского учреждения.
По данным телеканала "360", охранникам удалось потушить возгорание. По факту случившегося проводится проверка, пишет Ura.ru.
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