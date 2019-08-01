Собирали по кусочкам: под Москвой в ресторане жестоко избили посетителя

В подмосковных Химках произошел поражающий своей жестокостью инцидент. Несколько мужчин в ресторане "Урюк" довели постоянного клиента заведения до больничной койки.

Константина посчитали зачинщиком потасовки и на глазах десятков других посетителей нанесли увечья. Однако на самом деле мужчина лишь хотел разнять конфликтующих людей. Двое крепких мужчин посчитали его зачинщиком потасовки и начали в грубой форме выталкивать в сторону бара. По данным сайта "Подмосковье сегодня", пострадавший получил закрытый осколочный внутренний импрессионный перелом мышечной левой большеберцовой кости со смещением. Другими словами, хирурги собирали сустав Константина по кусочкам, проведя сложнейшую операцию. В данный момент решается вопрос о присвоении мужчине статуса инвалида.