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Регионы

Boeing-737 экстренно приземлился в Братске из-за смерти на борту

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Одной из пассажирок Boeing-737 стало плохо во время полета. Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска. Женщина скончалась до приземления.

Boeing-737 авиакомпании S7 следовал из Новосибирска в Якутск. Одна из пассажирок пожаловалась на ухудшение самочувствия. После вынужденной посадки воздушное судно продолжило полет по маршруту, передает телеканал "360". 

8 июля 2019, 09:53

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