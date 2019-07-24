Под Москвой поймали серийного похитителя икон

На территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде задержали серийного похитителя икон. Это произошло после того, как местный житель обратился к правоохранителям.
Мужчина сообщил, что из лавки паломника похитили две иконы. Сумма ущерба составила сорок тысяч рублей. Подозреваемый был оперативно задержан. Выяснилось, что украденные иконы злоумышленник продавал, а полученные деньги тратил на личные нужды. В отношении него возбудили уголовное дело о краже. "Охотнику за иконами" теперь грозит до десяти лет тюрьмы, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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