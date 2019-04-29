Люди покинули Крымский мост после приближения самолетов США
Свежий снимок на своей странице в Twitter разместила
пользователь с ником RoksolanaToday&Крым. Фотография Крымского моста была
сделана с высоты птичьего полета. Видно, что автомобилей на переправе нет.
Отсутствие транспорта на Крымском мосту озадачило пользователей. "Свежайший пролет над мостом. Майские стартовали. За поребриком около двух недель выходных", – прокомментировала свою публикацию RoksolanaToday&Крым.
В Сети начали ходить разные слухи. Люди стали задаваться вопросами, почему на Крымском мосту так мало автомобилей. "Вроде уже туристический сезон на подходе. Летом будет больше?" – недоумевает пользователь Twitter Константин Симонов.
Свежайший пролет над мостом— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 27 апреля 2019 г.
Сегодняшний
Майские стартовали
За поребриком около 2х недель выходных pic.twitter.com/LtEaCLKiFa
Очередные фотографии опустевшей переправы появились после сообщений о чрезвычайной активности американских военно-воздушных сил недалеко от Крымского моста. Отмечалось, что последнее время самолеты-разведчики ВВС США совершают рейды у Крыма чуть ли не каждый день.
А что там с Крымским мостом происходит, почему машин так мало? Вроде уже туристический сезон на подходе. Летом будет больше?— Константин Симонов (@ich_Mitra) 29 апреля 2019 г.
Так, 22 апреля самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V проводил патрулирование вдоль берега полуострова. На следующий день у Крыма появился разведывательный беспилотник США, который до этого пролетел над Донбассом.
Стоит отметить, что небольшое количество автомобилей на Крымском мосту часто дает повод украинцам позлословить. В Незалежной утверждают, что переправой якобы не хотят пользоваться.
Но верить россказням недоброжелателей не стоит. Крымский мост пользуется большой популярностью у жителей полуострова и Кубани. А с началом туристического сезона по переправе потянутся вереницы отдыхающих.
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