Песня про Крымский мост довела украинцев до лютого бешенства
Как отмечают украинские журналисты, "Любэ" -
любимая группа президента России Владимира Путина. Коллектив под руководством
Николая Расторгуева "снял клип про Крымский мост и опозорился в
Сети", пишет "Обозреватель", транслирующий фейки украинской пропаганды.
В композиции "По мосту" поется про летний отдых на побережье полуострова, до которого теперь так легко добраться. "Побережье, горы, солнце – красота невероятная! Мы приезжаем сюда с удовольствием и, если позволяет время, совмещаем концерты и небольшой отдых", – цитирует Расторгуева издание.
Украинские СМИ утверждают, будто поклонники "Любэ" раскритиковали творение коллектива про Крымский мост. Издание приводит "мнения интернет-пользователей". Якобы одни назвали песню ужасной, другие пропесочили "Любэ" за "очередную пропаганду". "Не смотрел, но презираю", – заявил кто-то.
Однако комментаторы недоумевают, почему украинские журналисты решили, что это высказывания поклонников группы. "Вот вам мост покоя не дает... Прыгните с него – может, легче станет!" - написал пользователь с ником Северо-Запад Эдуард.
Крымский мост давно стал объектом критики некоторых не совсем адекватных украинцев, и это никого не удивляет. Жители Незалежной, исполненные ненависти к России, смакуют любую негативную информацию про переправу.
А пока они закатывают истерики, строители спокойно возводят Крымский мост, приближая дату запуска железнодорожного сообщения. Ожидается, что первые поезда пройдут по нему в конце этого года.
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