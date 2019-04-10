Объявлено о плане подрыва Крымского моста
Отряд "морских котиков" появился в Очакове якобы для ремонта морской базы, сообщает ИА FederalCity. Несколько десятков бойцов из подразделения сил специальных операций ВМС США высадились на побережье Черного моря в Николаевской области.
С собой у военных имеется большой груз оружия, оборудования и спецтехники. Не исключено, что американцы готовят масштабную диверсию у Крымского моста в преддверии второго тура выборов президента Украины.
Эксперты предупреждают: если эти хорошо подготовленные специалисты появляются в каком-либо регионе – жди беды. "Их специализацией являются различные диверсионные, спасательные и поисковые операции, как на море, так и на берегу. Их не зря считают элитой американского флота, поэтому сложно представить, что они прилетели в Очаков, чтобы строить базу или служить инструкторами в украинской морской пехоте", – отметил генерал-майор Юрий Владимиров.
Совсем недавно высокопоставленные украинские военные заявляли, что в случае оперативной необходимости Крымский мост можно подорвать силами одной хорошо подготовленной группы подводных диверсантов. Такая операция может быть проведена в случае обострения ситуации на российско-украинской границе в районе Крыма.
Но такую задачу Киев может поставить и с другой целью – теряющий власть президент Порошенко может ввести военное положение для отмены второго тура голосования, в котором ему ничего не светит. В таком случае президент сможет находиться у власти еще какое-то время.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что на Украину прибыли 150 американских спецназовцев из другого подразделения – 101-й воздушно-десантной дивизии “Кричащие орлы”. Военные будут тренировать украинцев в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом.
На фоне недавних заявлений натовских военных о том, что корабли альянса обеспечат проход украинских судов через Керченский пролив, новости о прибытии на Украину американского спецназа сразу двух подразделений вызывают тревогу. Тем не менее, российские военные взяли Крымский мост под усиленную охрану: армия готовится защитить его от посягательств НАТО и Украины.
В конце марта российские пограничники, Черноморский флот и авиация отработали совместные действия при проходе иностранных военных кораблей через Керченский пролив. Моряки устроили учебные стрельбы из всех видов оружия по условным надводным и подводным целям. А 1 апреля по тревоге были подняты мотострелковые соединения двух армий Южного военного округа.
Напомним, что прорыв трех украинских кораблей к Крымскому мосту в ноябре 2018 года закончился печально для вояк из Незалежной. Российские пограничники задержали нарушителей вместе с их судами. Сейчас моряки ждут суда по делу о незаконном пересечении государственной границы, совершенным группой лиц. Им грозит до шести лет лишения свободы.
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