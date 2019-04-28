Новые снимки Крымского моста напугали народ
В Сети появились новые снимки Крымского моста через Керченский пролив. Снимок, был сделан 27 апреля с высоты птичьего полета, на странице в Twitter опубликовала блогер с ником RoksolanaToday&Крым.
"Свежайший пролет над мостом. Майские стартовали. За поребриком около двух недель выходных", – подписала она фото, на котором запечатлен "пустынный" мост.
Пользователей удивило отсутствие автомобилей на Крымском мосту.
Ранее украинцы возмутились клипом группы "Любэ". Коллектив под руководством Николая Расторгуева "снял клип про Крымский мост и опозорился в Сети", пишет "Обозреватель", транслирующий фейки украинской пропаганды.
В композиции "По мосту" поется про летний отдых на побережье полуострова, до которого теперь так легко добраться. "Побережье, горы, солнце – красота невероятная! Мы приезжаем сюда с удовольствием и, если позволяет время, совмещаем концерты и небольшой отдых", – цитирует Расторгуева издание.
Украинские СМИ утверждают, будто поклонники "Любэ" раскритиковали творение коллектива про Крымский мост. Издание приводит "мнения интернет-пользователей". Якобы одни назвали песню ужасной, другие пропесочили "Любэ" за "очередную пропаганду". "Не смотрел, но презираю", – заявил кто-то.
Продолжается возведение железнодорожной части Крымского моста. Фото: most.life
Однако комментаторы недоумевают, почему украинские журналисты решили, что это высказывания поклонников группы. "Вот вам мост покоя не дает... Прыгните с него – может, легче станет!" – написал пользователь с ником Северо-Запад Эдуард.
Крымский мост давно стал объектом критики некоторых не совсем адекватных украинцев, и это никого не удивляет. Жители Незалежной, исполненные ненависти к России, смакуют любую негативную информацию про переправу.
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