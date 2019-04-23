Медведев поддержал идею Турчака о помощи пострадавшим в Забайкалье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал предложение секретаря Генерального совета "Единой России" Андрея Турчака помочь пострадавшим от пожаров в Забайкалье владельцев домашних хозяйств. В частности будет рассмотрена возможность помочь людям восстановить поголовье крупного скота или же выделить для них льготные кредиты на восстановление сгоревшего имущества и закупку нового поголовья.

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