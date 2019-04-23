Медведев поддержал идею Турчака о помощи пострадавшим в Забайкалье
Как заметил Андрей Турчак, даже по первоначальным подсчетам порядка четырех тысяч голов крупного рогатого скота просто сгорело. "Зачастую это единственный источник дохода для семьи, которая проживает на сельской территории", – заметил секретарь Генерального совета "Единой России", обращаясь к премьер-министру с просьбой помочь людям.
Дмитрий Медведев с его позицией согласился. "Давайте подумаем, я абсолютно не возражаю против того, чтобы посмотреть и какую-то дополнительную помощь на приобретение утраченного поголовья оказать", – заметил он. Председатель правительства подтвердил, что в результате пожаров имуществу местных жителей был нанесен серьезный ущерб – были уничтожены дома, обстановка и сельскохозяйственные объекты, в том числе скот.
Премьер-министр поручил председателю правительства по вопросам агропромышленного комплекса Алексею Гордееву проверить данные и подготовить предложения по решению проблемы. Вариант с кредитованием будет рассматриваться в том случае, если объемы необходимой помощи будут значительными.
Кроме того, Андрей Турчак отчитался о выполнении поручения по организации оказания помощи жителям Забайкалья. "Партия активно в эту работу включилась, в короткие сроки были организованы восемь пунктов сбора этой помощи не только в Чите, но и непосредственно на территории самих наиболее пострадавших районов", – подчеркнул он.
"Все депутаты – региональные, муниципальные, весь наш партийный актив – на постоянной связи с жителями, то есть непосредственно собирается та помощь адресная, которая необходима на данный момент людям, начиная от постельного белья, школьных принадлежностей. В эти же районы нами направлены волонтеры "Молодой гвардии Единой России", и к оказанию помощи присоединились партийные организации соседних регионов в Забайкалье", – подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России".
Он добавил, что партии важно не просто собрать помощь, но и сделать это адресно, обеспечив людей именно тем, что им необходимо. Дмитрий Медведев работу волонтеров одобрил.
"Хорошо, что наши волонтеры выдвинулись туда. Это довольно отдаленные места, места с невысокой плотностью населения. Люди попали в беду, и присутствие добровольцев – не плохо, продолжайте", – оценил инициативу премьер-министр.
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