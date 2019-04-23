Россия в огне: опубликовано видео страшных пожаров

В России начали активно бороться с лесными пожарами, площадь которых, тем не менее, растет день ото дня. По оценкам специалистов, только в Забайкалье огнем объята 21 тысяча гектаров, передает "ТВ Центр".
Ущерб от природных катаклизмов превысил 280 миллионов рублей. Пострадавшими признаны 650 человек. Кроме Забайкалья, леса горят в Приморье, Иркутской области, Хабаровском и Красноярском краях. В тушении задействованы как спасатели, так и спецтехника и воздушная авиация.
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