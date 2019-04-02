Рецидивист украл у жительницы Московской области золотые серьги

Из квартиры на Лесном бульваре в городе Протвино Московской области пропали золотые серьги, передает сайт "Подмосковье сегодня". Сумма материального ущерба оценивается более чем в 14 тысяч рублей.
Владелица ювелирных украшений обратилась в полицию. По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 29-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.
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