Жительница Вологодской области убила пенсионерку из-за денег

В Устюженском районе Вологодской области совершено жуткое преступление. 29-летняя местная жительница избила и задушила 89-летнюю пенсионерку за отказ дать ей денег.
Все случилось, когда хозяйка квартиры пошла провожать гостью. Злоумышленница толкнула пенсионерку в спину и избила металлическим ковшом. Затем женщина задушила пострадавшую. В ходе осмотра места ЧП правоохранители обнаружили 120 тысяч рублей сбережений, которые убийца не смогла найти. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает Flashnord.
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