Позор в социальной рекламе оскорбил ветеранов ВОВ в Орле

Электронный баннер с социальной рекламой в Орле вызвал бурную дискуссию в социальных сетях. В тексте была допущена грубая ошибка, из-за которой плакат выглядел как оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает телеканал "Царьград".
Изображение на экране должно было призывать жителей к заботе о фронтовиках, но из-за ошибки у авторов получилась фраза "Я забочусь о ветеринарах вместе с "Волонтерами Победы". Пользователи Сети саркастически отреагировали на произошедшее.
"Они лечили твоих животных, а ты даже не знаешь их имен!" – пошутил один из юзеров.
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