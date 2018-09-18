В Петербурге стерли легендарную надпись времен блокады

Со стены здания юридического факультета Санкт-Петербургского университета стерли надпись "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна", передает портал newizv.ru. Она была сделана во времена блокады Ленинграда и восстановлена в 1969 году. Тогда же ее дополнили мемориальной доской из мрамора. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев, обративший внимание на пропажу, направил обращение ректору университета с требованием вернуть надпись.

Отметим, подобные послания писались в годы Великой Отечественной войны на дома на северных и северо-восточных сторонах улиц. Обстрел города велся с южного и юго-западного направления. Надписи стали символами стойкости жителей блокадного Ленинграда и напоминанием о тех страшных событиях.