Тело пятилетней девочки нашли в спортивной сумке на вокзале

Трагедия произошла в подмосковном Серпухове. Пропавшую 22 июля малышку обнаружили мертвой.

Девочка ушла из дома во второй половине дня и не вернулась. Она пропала с детской площадки.

Фотографию и приметы ребенка распространило движение LizaAlert. Девочка была в красной футболке, розовых бриджах и розовых босоножках.

Ее искали весь вечер. Утром 23 июля тело было найдено в спортивной сумке, которая лежала недалеко от железнодорожной станции.

По словам старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета России по региону Ольги Врадий, возбуждено уголовное дело, передает Агентство городских новостей "Москва". Причину смерти малышки установят с помощью судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что в июне в Казани начался суд над воспитательницей одного из детских садов города. Она пыталась убить ребенка, который не хотел ложиться спать в тихий час и мешал отдыху остальных. Сотрудница била мальчика по попе и ногам рукой, а затем – связкой ключей и своей обувью. Кроме того, женщина положила ему на лицо подушку. Позже она заперла малыша в своем кабинете.