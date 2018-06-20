В Воронеже королеву красоты накормили хлебом с гвоздями
Продукт с сухофруктами девушка купила в одном из магазинов премиум-класса города. Королева красоты решила его отведать, но то, что произошло дальше, повергло ее в настоящий шок.
По словам Екатерины, хлеб был хорошо упакован. "Мой зуб резко проскрипел обо что-то, и я почувствовала странные ощущения. Когда я увидела гвоздь в хлебе, я просто потеряла дар речи", – написала Буракова.
"Кусочек отколотого зуба – это меньшее, что могло произойти. Хлеб мог есть ребенок или нечаянно проглотить взрослый. И что тогда? Тут был просто огромный ржавый гвоздь. Какую ответственность за свои действия несут производители?" – спрашивает девушка. По ее словам, до этого случая она не верила в истории "про мышиные хвосты в колбасе, кнопки и всякие другие необъяснимые вещи в продуктах".
Жительница Воронежа отметила, что теперь не любит хлеб с сухофруктами, и призвала не проходить мимо подобных случаев, давая им как можно более громкую огласку. Подписчики разделили мнение модели и выразили свое негодование произошедшим.
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