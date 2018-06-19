Москвичка напала с игрушечным пистолетом на подругу и оказалась в психушке

На северо-востоке столицы женщина накинулась с игрушечным пистолетом на знакомую. Сын пострадавшей подал заявление в полицию, передает сетевое издание m24.ru.
По его словам, нападение произошло на улице Ротерта, когда его мать пришла навестить состоявшую на учете в психдиспансере знакомую. Буйная женщина ударила подругу по спине и голове, а также угрожала убить ее.
Гостья отбилась и позвала на помощь. В итоге нападавшую отправили в психиатрическую больницу.
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