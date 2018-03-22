В Петербурге в канаве нашли труп опрятной женщины

В канаве в Удельном парке на севере Санкт-Петербурга было обнаружено тело 45-летней местной жительницы, передает "Пятый канал". Страшную находку совершил гражданин Киргизии – он обратил внимание на ворох одежды, который при ближайшем рассмотрении оказался замерзшим трупом. Признаков насильственной смерти на теле несчастной обнаружено не было. Она была опрятно одета, а все личные вещи остались при ней. Точную причину гибели женщины поможет установить медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ролик стремительно набирает просмотры
Артистке потребовалась помощь
Сексуальная бабушка та еще затейница
Интернет-пользователи пристыдили поющую ведущую