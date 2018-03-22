В Петербурге в канаве нашли труп опрятной женщины

В канаве в Удельном парке на севере Санкт-Петербурга было обнаружено тело 45-летней местной жительницы, передает "Пятый канал". Страшную находку совершил гражданин Киргизии – он обратил внимание на ворох одежды, который при ближайшем рассмотрении оказался замерзшим трупом. Признаков насильственной смерти на теле несчастной обнаружено не было. Она была опрятно одета, а все личные вещи остались при ней. Точную причину гибели женщины поможет установить медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.