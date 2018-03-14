Мать троих детей умерла в сугробе из-за ссоры с мужем

Пьяную саратовку отказался встретить муж. В результате мать троих детей погибла по пути домой.

Дама отправилась отмечать с подругами Международный женский день. Изрядно выпив, поздно вечером она позвонила супругу и попросила встретить. Обиженный муж отчитал барышню за пьянство и забирать наотрез отказался. Жительнице Саратова пришлось добираться домой самостоятельно. Она вызвала такси, которое доставило ее к подъезду.

Утром мужчина увидел огромное количество пропущенных вызовов от жены. Дома ее не было, звонки остались без ответа. Спустя какое-то время полиция обнаружила тело женщины в сугробе недалеко от дома. Судя по всему, выйдя из такси, она упала. Рядом никого не оказалось, и саратовка замерзла насмерть, сообщает Eg.Ru.

Недавно Dni.Ru освещали похожий случай, произошедший в Саратове. Группа друзей отмечала день рождения на природе. Вернувшись домой, они не обнаружили двоих мужчин 37 и 34 лет. Позже бездыханные тела нашли в снегу.

А в одном из столичных детских садов погибла трехлетняя воспитанница. По некоторым данным, ее забыли забрать с прогулки. Дети вышли на улицу в 09:00 мск, а затем вернулись в группу и отправились завтракать. Спустя какое-то время воспитательница обратила внимание, что одного ребенка не хватает, и вместе с нянечкой бросилась на поиски.

Найти девочку удалось в 11:45 мск. Ребенок лежал за большим сугробом и не дышал – малышка замерзла насмерть. По версии руководства детсада, ей стало плохо на прогулке.