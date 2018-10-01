В Башкирии произошла массовая резня

Прокуратура Башкирии взяла на свой контроль расследование массовой резни, произошедшей в ночь на 30 сентября в поселке Темясово Баймакского района республики, передает портал mkset.ru. По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела. Первое – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Второе – за поджог.

Конфликт между местными жителями и приезжими рабочими произошел, по словам жителей поселка, из-за неподобающего поведения гостей поселка. Порядка десяти человек, выпив пива, стали приставать к продавщице шаурмой. Та позвонила своему брату, который собрал товарищей и бросился девушке на выручку.

Приезжие рабочие ожидали защитников продавщицы, вооружившись топорами и ножами, рассказывают очевидцы. В итоге между местными и не местными произошла драка, обернувшаяся поножовщиной. Двое жителей поселка были ранены, один из них в тяжелом состоянии оказался в больнице.

После побоища местные подожгли домики, в которых жили рабочие. Первый заместитель председателя общественной организации "Башкорт" Руслан Габбасов уверен, что речь идет о конфликте на национальной почве. Рабочие приехали в поселок из Чеченской Республики.

"Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это бытовой конфликт и не стоит разжигать межнациональную рознь. Мы уверены, что правоохранительные органы разберутся в случившемся, виновные будут наказаны", – прокомментировал произошедшее представитель Главы Чеченской республики в Башкирии Сайдамат Мусаев.