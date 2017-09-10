Под Краснодаром произошло смертельное ДТП с автобусом

На 122 километре автодороги из Краснодара в Ейск в Каневском районе Краснодарского края водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с частным микроавтобусом, передает РИА Новости. Водитель легковушки погиб на месте, два пассажира микроавтобуса госпитализированы. На место прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.