Родители-вегетарианцы заморили голодом младенца

Врачи борются за жизнь годовалой девочки, поступившей в больницу с белковым голоданием, отеками, слабостью и пониженным до критических значений гемоглобином. До истощения малышку довели родители-вегетарианцы.

За жизнь девочки сражаются екатеринбургские врачи. По их версии, причиной истощения ребенка стало белковое голодание, до которого ее довели родители – строгие вегетарианцы. Девочке потребовалось переливание крови, сообщает сетевое издание "Е1.РУ Екатеринбург Онлайн".

Сейчас вместе с дочкой в больнице находится ее отец. По информации издания, за девочкой с рождения ухаживала мать, и вот именно она и является строгой вегетарианкой. Семьей уже заинтересовался местный следственный комитет, передает RT.

"По предварительным данным проверки, годовалую девочку привезли в одну из екатеринбургских больниц с истощением, отёками тела и слабостью. Сейчас ребёнку оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе доследственной проверки следователем СКР будут выясняться все обстоятельства, из-за которых могло ухудшиться состояние ребёнка. Также будут проверены условия жизни семьи, в которых воспитывается малолетняя девочка", – сообщили в следственном комитете России по Свердловской области.

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