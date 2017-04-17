На Пасху девочка-веган убила родителей

Трагедией обернулось увлечение девочки из семьи итальянцев, живущей в городе Триесте на побережье Адриатического моря, идеями полного отказа от пищи животного происхождения. Когда отец семейства пошел в сарай, чтобы заколоть ягненка для праздничного стола на Пасху, ребенок пошел за ним и ударил мужчину топором по голове. После этого девочка вернулась в дом и нанесла матери 12 ножевых ранений. Услышав крики женщины соседи вызвали полицию. Оба взрослых скончались на месте. Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов девочка-веган объяснила, что хотела спасти жизнь ягненка и попасть в Царствие Небесное, передает URA.Ru.